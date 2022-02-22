Спикер Госдумы Володин заявил об улучшении состояния здоровья Жириновского
- Legion-Media
«Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают», — приводит ТАСС его слова на заседании Госдумы.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Жириновский идёт на поправку.
Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19». 10 февраля в ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернётся к полноценной работе.