Спикер Госдумы Володин заявил об улучшении состояния здоровья Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что состояние госпитализированного из-за коронавируса лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшается, но врачи пока не позволяют политику покинуть медучреждение.

«Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают», — приводит ТАСС его слова на заседании Госдумы.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Жириновский идёт на поправку.

Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19». 10 февраля в ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернётся к полноценной работе.