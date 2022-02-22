Терапевт Сапего рассказал, как COVID-19 может влиять на артериальное давление

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Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что артериальное давление при респираторных вирусных инфекциях, одной из которых является коронавирус, может как повышаться, так и понижаться.
Терапевт Сапего рассказал, как COVID-19 может влиять на артериальное давление
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«Если у человека повысилась температура тела, у него обычно также учащается пульс и повышается артериальное давление. Это связано с ускорением обмена веществ под действием высокой температуры. А если инфекция тяжёлая, человек слабеет, становится вялым, сознание путается, то артериальное давление, наоборот, снижается», — сказал он в беседе с радио Sputnik.

Врач также отметил, что повышение артериального давления во время болезни иногда бывает связано с приёмом жаропонижающих лекарств.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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