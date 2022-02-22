Терапевт Чернышова напомнила об особенностях сосудосуживающих капель для носа

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала не злоупотреблять сосудосуживающими каплями при насморке, поскольку они могут вызвать привыкание.

«Сосудосуживающие капли использовать нужно, но короткое время. Не больше семи дней подряд, потому что потом к ним начинается привыкание. То есть с ними следует быть очень аккуратным, потому что может возникнуть такая ситуация, что без капель вообще нос не дышит. И нужно будет лечить другими способами», — объяснила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, при остром респираторном вирусном заболевании специально лечить насморк не нужно. Он пройдёт, как только отступит вирус.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.