Терапевт Чернышова напомнила об особенностях сосудосуживающих капель для носа

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Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала не злоупотреблять сосудосуживающими каплями при насморке, поскольку они могут вызвать привыкание.
Терапевт Чернышова напомнила об особенностях сосудосуживающих капель для носа
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«Сосудосуживающие капли использовать нужно, но короткое время. Не больше семи дней подряд, потому что потом к ним начинается привыкание. То есть с ними следует быть очень аккуратным, потому что может возникнуть такая ситуация, что без капель вообще нос не дышит. И нужно будет лечить другими способами», — объяснила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, при остром респираторном вирусном заболевании специально лечить насморк не нужно. Он пройдёт, как только отступит вирус. 

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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