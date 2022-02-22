В России развёрнуты мобильные приёмные для прибывающих из ДНР и ЛНР граждан
- AP
«В связи с проведением на территории ряда субъектов Российской Федерации мероприятий по приёму и размещению прибывших из ДНР и ЛНР граждан, Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурорам соответствующих регионов на уровне областного, городского, районного звена организовать мобильные приёмные в местах, где открыты пункты временного размещения», — говорится в сообщении ведомства.
Работа приёмных организована с целью соблюдения гарантий на временное размещение, доступ к образованию, медицинской помощи, а также на получение положенных выплат.
Также в региональных прокуратурах организованы горячие линии по вопросам соблюдения прав указанной категории граждан.
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