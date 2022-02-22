В России развёрнуты мобильные приёмные для прибывающих из ДНР и ЛНР граждан

По поручению Генеральной прокуратуры России прокуратурами регионов организованы мобильные приёмные, а также горячие линии для граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской Народных Республик.

«В связи с проведением на территории ряда субъектов Российской Федерации мероприятий по приёму и размещению прибывших из ДНР и ЛНР граждан, Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурорам соответствующих регионов на уровне областного, городского, районного звена организовать мобильные приёмные в местах, где открыты пункты временного размещения», — говорится в сообщении ведомства.

Работа приёмных организована с целью соблюдения гарантий на временное размещение, доступ к образованию, медицинской помощи, а также на получение положенных выплат.

Также в региональных прокуратурах организованы горячие линии по вопросам соблюдения прав указанной категории граждан.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал напряжённой и ответственной работу по ситуации с беженцами из Донбасса.

В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.