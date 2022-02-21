В Кремле назвали напряжённой работу по ситуации с беженцами из Донбасса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал напряжённой и ответственной работу по ситуации с беженцами из Донбасса.
В Кремле назвали напряжённой работу по ситуации с беженцами из Донбасса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Работа ведётся, в ней задействованы многие регионы, как вы знаете. Подключены волонтёры, разные партии, «Единая Россия». Поэтому это очень ответственная и напряжённая работа, потому что это связано с людьми прежде всего, которые вынуждены покидать свои родные дома из-за провокации, что устраивают Вооружённые силы Украины», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что более 1 тыс. жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, получили выплаты в размере 10 тыс. рублей. Как сообщил врио главы российского МЧС Александр Чуприян, всего в настоящее время оформлено около 4 тыс. заявлений.

Границу России пересекли уже около 61 тыс. беженцев из Донбасса.

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