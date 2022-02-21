Депутат Госдумы Водолацкий назвал эпохальным событием признание ДНР и ЛНР
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«То, что мы обсуждали последние дни, часы, свершилось. Когда проходил Совет безопасности, то во всех пунктах, где сейчас размещаются беженцы, была тишина, люди прильнули к телевизорам», — отметил Водолацкий.
Он подчеркнул, что это решение — «праздник».
«Мои друзья из Донецка и Луганска присылают фотографии, что творится на улицах... У людей — счастье... Большинство граждан России поддерживают (решение президента. — RT), потому что терпеть унижение русского мира нельзя, это событие сегодня — эпохальное», — заключил собеседник RT.
Ранее Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.