Врач-гериатр Новосёлов рассказал, почему люди стали жить дольше

Врач-гериатр Валерий Новосёлов рассказал, почему люди стали жить дольше.

«Население планеты 100 лет назад составляло всего 1 млрд 700 млн человек. А сегодня — почти 8 млрд. И тут не просто количественная разница. Мир резко постарел», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Как отметил эксперт, люди хотят жить дольше, быть здоровыми, им интересно жить.

«Сейчас медицина очень далеко ушла вперёд. И когда мы с высоты спектрального анализа или секвенирования генома смотрим в те времена, мы должны понимать, что это другие времена», — сказал Новосёлов.

По его словам, люди живут дольше, поскольку справились с инфекциями, детской смертностью.

Ранее врач-геронтолог, профессор Российской академии медицинских наук Владимир Хавинсон в беседе с Nation News дал советы по питанию гражданам старше 60 лет.