Путин попросил Федеральное собрание признать суверенитет ДНР и ЛНР

Врач-гериатр Новосёлов рассказал, почему люди стали жить дольше

Короткая ссылка
Врач-гериатр Валерий Новосёлов рассказал, почему люди стали жить дольше.
Врач-гериатр Новосёлов рассказал, почему люди стали жить дольше
  • Gettyimages.ru

«Население планеты 100 лет назад составляло всего 1 млрд 700 млн человек. А сегодня — почти 8 млрд. И тут не просто количественная разница. Мир резко постарел», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Как отметил эксперт, люди хотят жить дольше, быть здоровыми, им интересно жить.

«Сейчас медицина очень далеко ушла вперёд. И когда мы с высоты спектрального анализа или секвенирования генома смотрим в те времена, мы должны понимать, что это другие времена», — сказал Новосёлов.

По его словам, люди живут дольше, поскольку справились с инфекциями, детской смертностью.

Ранее врач-геронтолог, профессор Российской академии медицинских наук Владимир Хавинсон в беседе с Nation News дал советы по питанию гражданам старше 60 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить