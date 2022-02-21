Прививку от коронавируса в Томской области поставили более 600 тысяч жителей
- AP
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Основная часть вакцинированных (почти 270 тыс.) — в возрасте от 36 до 59 лет. Также прививку поставили 122 подростка.
Тем временем в Санкт-Петербурге за сутки госпитализировали 330 пациентов с COVID-19, передаёт Newinform со ссылкой на данные городской администрации.
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Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».