Прививку от коронавируса в Томской области поставили более 600 тысяч жителей

Прививку от коронавируса в Томской области поставил 600 081 житель. Завершил иммунизацию 568 061 человек.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Основная часть вакцинированных (почти 270 тыс.) — в возрасте от 36 до 59 лет. Также прививку поставили 122 подростка.

Тем временем в Санкт-Петербурге за сутки госпитализировали 330 пациентов с COVID-19, передаёт Newinform со ссылкой на данные городской администрации.

На лечении в больницах города находятся 8017 заболевших коронавирусом, 616 лежат в реанимации.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».