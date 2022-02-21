В Ленобласти выявили 2123 случая COVID-19 за сутки

В Ленинградской области выявили 2123 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 121 житель.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — во Всеволожске (253 человека), а также в Выборге и Сертолове.

Выздоровели за минувшие 24 часа 614 жителей, за весь период пандемии — более 113,5 тыс. С начала распространения COVID-19 в регионе заболели 161,2 тыс.

Также стало известно, что в Бурятии временно отменили систему QR-кодов — свидетельств о вакцинации против коронавируса, передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Такое решение принято в связи с высоким уровнем вакцинации.

«Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации», — сказали в правительстве.

Ранее терапевт и иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».