Мишустин заявил, что кабмин уже много месяцев готовится к возможному признанию ДНР и ЛНР

Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе внеочередного заседания Совбеза заявил, что кабмин в течение нескольких месяцев ведёт подготовку в связи с возможным признанием Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

RT ведёт трансляцию.

«Мы уже много месяцев ведём подготовку к возможной реакции, к признанию ДНР и ЛНР», — заявил Мишустин.

По его словам, возможные риски, связанные с признанием республик, уже проработаны.

«Необходимо, конечно, донести нашу позицию, если хотите, катализировать её, и если не будет никаких подвижек, признавать ДНР и ЛНР», — заключил он.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента России Владимира Путина признать независимость республики.

С подобным обращением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.