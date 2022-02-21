Мишустин заявил, что кабмин уже много месяцев готовится к возможному признанию ДНР и ЛНР
- AP
RT ведёт трансляцию.
«Мы уже много месяцев ведём подготовку к возможной реакции, к признанию ДНР и ЛНР», — заявил Мишустин.
По его словам, возможные риски, связанные с признанием республик, уже проработаны.
«Необходимо, конечно, донести нашу позицию, если хотите, катализировать её, и если не будет никаких подвижек, признавать ДНР и ЛНР», — заключил он.
Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента России Владимира Путина признать независимость республики.
С подобным обращением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.
15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.