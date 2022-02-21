Мишустин заявил, что кабмин уже много месяцев готовится к возможному признанию ДНР и ЛНР

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Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе внеочередного заседания Совбеза заявил, что кабмин в течение нескольких месяцев ведёт подготовку в связи с возможным признанием Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Мишустин заявил, что кабмин уже много месяцев готовится к возможному признанию ДНР и ЛНР
  • AP

RT ведёт трансляцию.

«Мы уже много месяцев ведём подготовку к возможной реакции, к признанию ДНР и ЛНР», — заявил Мишустин.

По его словам, возможные риски, связанные с признанием республик, уже проработаны.

«Необходимо, конечно, донести нашу позицию, если хотите, катализировать её, и если не будет никаких подвижек, признавать ДНР и ЛНР», — заключил он.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента России Владимира Путина признать независимость республики.

С подобным обращением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

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