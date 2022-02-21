Доктор медицинских наук Токарев высказался о поездках в жаркие страны после COVID-19

Главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев высказался о поездках в жаркие страны после перенесённого COVID-19.

«Через два-три месяца после перенесённого COVID-19 необходимо пройти углублённую диспансеризацию и по её итогам решить, можно ли отправляться на отдых в жаркие страны», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если в ходе исследований будут выявлены серьёзные проблемы, например сосудистого звена, то путешествие лучше отложить, так как резкие перепады температуры и продолжительные переезды могут негативно отразиться на здоровье.

При перелётах и переездах Токарев советует пить больше воды, отказаться от алкоголя, надевать удобную одежду и обувь, периодически делать разминку для ног, использовать компрессионный трикотаж».

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».