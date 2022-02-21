Иммунолог Болибок дал рекомендации по поездкам в жаркие страны после COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал рекомендации по поездкам в жаркие страны после COVID-19.

«Я бы посоветовал не планировать отдых в жаркие страны раньше, чем через два месяца после выздоровления, так как у 80% переболевших COVID-19, даже в лёгкой форме, достаточно продолжительное время сохраняется постковидный синдром», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, такие поездки лучше отложить, поскольку есть вероятность получить осложнения. Кроме того, отметил Болибок, может быть вреден жаркий климат.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».