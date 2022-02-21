Невролог Бранд перечислил распространённые средства лечения при болях в спине

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд рассказал, что делать при болях в спине.
Невролог Бранд перечислил распространённые средства лечения при болях в спине
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На данный момент существует несколько вариантов лечения боли, рассказал врач в беседе с kp.ru.

«Во-первых, ожидание. Вы можете удивиться, но наблюдения показывают: 90% болей в спине проходят самостоятельно, без всякого лечения, в течение 30 дней. Наша задача не столько усиленно лечить, сколько ускорить этот процесс», — сказал специалист.

Второй вариант — применение нестероидных противовоспалительных препаратов. По словам эксперта, их сочетают с миорелаксантами, если подтверждён мышечный компонент болевого синдрома.

И наконец, лечебная физкультура.

«Я бы сказал, что физическая терапия — это один из ведущих методов лечения болевого синдрома в спине (упражнения должен индивидуально подобрать врач по ЛФК)», — сказал Бранд.

Ранее врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков в беседе с ФАН рассказал, когда при болях в спине может потребоваться вмешательство врачей.

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