В Ростовской области зафиксировали 3977 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области зафиксировали 3977 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Больше всего заболевших — в Ростове-на-Дону (858 человек), а также в Волгодонске и Шахтах.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 3480 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 297 167. Выздоровели 235 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 152 337 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».