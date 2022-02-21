В Калининградской области выявили 2008 случаев коронавируса за сутки

В Калининградской области выявили 2008 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 116 жителей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Выздоровели за минувшие 24 часа 2623 человека.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 656,8 тыс. калининградцев, обоими — 633,8 тыс.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 5093 случая коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе достигло 287 951.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».