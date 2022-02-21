В Калининградской области выявили 2008 случаев коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Выздоровели за минувшие 24 часа 2623 человека.
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 656,8 тыс. калининградцев, обоими — 633,8 тыс.
Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 5093 случая коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
Общее число заболевших в регионе достигло 287 951.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».