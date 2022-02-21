В Калининградской области выявили 2008 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Калининградской области выявили 2008 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 116 жителей.
В Калининградской области выявили 2008 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Выздоровели за минувшие 24 часа 2623 человека.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 656,8 тыс. калининградцев, обоими — 633,8 тыс.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 5093 случая коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе достигло 287 951.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить