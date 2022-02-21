В Кировской области подтвердили 1891 случай COVID-19 за сутки

В Кировской области подтвердили 1891 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 4023 человека, дома лечатся 18 700 жителей с гриппом и ОРВИ, 24 955 — с коронавирусом.

Выписаны за минувшие 24 часа 315 человек.

Также стало известно, что в Крыму первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 942 296 жителей. Завершил иммунизацию 885 031 человек, ревакцинировались 241 563, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике выявили 154 148 случаев коронавируса. Выздоровели 139 639 жителей.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».