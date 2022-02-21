В Татарстане выявили 3159 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 3159 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 293 жителя.
В Татарстане выявили 3159 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Всего в регионе заболели 97 744 человека. Выздоровели 62 179 жителей, в том числе 829 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что за сутки в Севастополе зарегистрировали 1290 случаев коронавируса, передаёт ИА SevastopolMedia. Выписаны 32 жителя.

Общее число заболевших в городе достигло 70 980.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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