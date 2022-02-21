Милонов предложил маркировать вредную для здоровья продукцию

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением обязать производителей вредной для здоровья еды маркировать продукцию особым образом. Письмо адресовано министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Милонов предложил маркировать вредную для здоровья продукцию
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки законодательных актов и документов, которые бы обязывали производителей и продавцов чипсов, лимонадов, шоколадок, полуфабрикатов и сладостей указывать на упаковках долю содержащихся вредных веществ и вероятность риска возникновения патологий в случае чрезмерного употребления таких продуктов», — высказался депутат.

Милонов подчеркнул, что злоупотребление вредной едой не менее опасно, чем табакокурение или алкоголизм, при этом подобные товары находятся в свободном доступе для людей всех возрастов.

«Сегодня проблема лишнего веса у детей всё прочнее входит в перечень «школьных болезней». И это прямое следствие доступности подобного «съедобного мусора», — заявил депутат Госдумы.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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