Россияне назвали преимущества кандидатов старше 45 лет при поиске работы

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Александра Самсоненко
Россияне старше 45 лет в ходе опроса рассказали, какими преимуществами по сравнению с более молодыми кандидатами они обладают при поиске работы.
Россияне назвали преимущества кандидатов старше 45 лет при поиске работы
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Опрос провёл исследовательский центр «Зарплаты.ру» (результаты есть в распоряжении RT) среди трудоустроенных жителей страны.

Так, среди достоинств респонденты указали ценный опыт и багаж знаний — 57%, ответственный подход к работе — 16%, заинтересованность в долгосрочной занятости — 10%, возможность стать наставником — 7% и адекватные зарплатные ожидания — 6%.

При этом в ходе опроса основными проблемами респонденты назвали сложности поисков работы с достойной оплатой труда — 55%, трудности трудоустройства по специальности — 18%, часто поступающие предложения о работе с тяжёлыми условиями труда — 17%, сложности с поиском работы, где полностью соблюдаются нормы Трудового кодекса — 3%.

Кроме того, около 19% представителей возрастной группы старше 45 лет сообщили, что им сложнее, чем более молодым коллегам, ориентироваться в новых технологиях, 12% — что труднее расти по карьерной лестнице. Ещё 8% участников опроса пожаловались, что в компаниях у них мало единомышленников и сверстников.

Опрос проводился среди 1840 россиян, в нём приняли участие люди в возрасте от 45 лет.

Ранее около 32% россиян в ходе опроса заявили, что часто трудятся сверхурочно — в выходные и после рабочего дня.

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