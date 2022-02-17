Россияне назвали ответственную должность и новые задачи причинами переработок

Около 32% россиян заявили, что часто трудятся выше нормы — в выходные и после рабочего дня. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра «Зарплата.ру», которые есть в распоряжении RT.

Вот какие причины, согласно исследованию, заставляют респондентов перерабатывать: руководство добавляет задачи, которыми должны заниматься другие специалисты — 25%; ответственная должность, которая допускает работу сверхурочно — 15%; размытые границы рабочего режима из-за удалёнки — 15%; нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы — 15%; перфекционизм в профессиональной деятельности — 12%; проблемы с тайм-менеджментом — 5%; боязнь увольнения — 5%.

При этом 38% респондентов из тех, кто регулярно перерабатывает, заявили, что получают оплату за сверхурочные часы.

Согласно данным сервиса, чаще респонденты сталкиваются с переработками в таких сферах, как медицина и фармация (9%), образование, наука, языки (9%), строительство и недвижимость (9%), бухгалтерия, финансы, банки (8%), IT, телеком (7%), маркетинг, реклама, PR (7%).

Опрос был проведён среди 2,2 тыс. трудоустроенных жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.