Опрос: россияне за 10 лет стали чаще делать сбережения

За последние десять лет доля россиян, которые считают, что откладывать часть дохода и делать сбережения не нужно, сократилась с 53 до 37%. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) аналитического центра НАФИ.

Согласно данным опроса, доля россиян, старающихся при получении дохода сначала откладывать часть средств, а остаток тратить на текущие потребности, за исследуемый период увеличилась в полтора раза — с 12 до 19%.

Кроме того, выросла и доля тех, кто сначала расходует часть полученных средств на удовлетворение текущих нужд, а остаток пытается сберегать (с 32 до 40%).

«За прошедшие десять лет наметилась позитивная тенденция: многие россияне так или иначе стараются откладывать часть своего дохода, пусть даже это и удаётся им не всегда. Мы видим и выравнивание в сберегательном поведении по регионам, и всё большее стремление к рациональному управлению финансами со стороны групп населения с разным уровнем дохода. Если десять лет назад был распространён стереотип о том, что сбережения должны делать только «богатые люди», и сберегательных стратегий не придерживались до 80% россиян с доходом ниже среднего, то сегодня эта доля вдвое ниже», — заявил генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Данные были получены в ходе всероссийских репрезентативных опросов НАФИ, проведённых с разницей в десять лет по аналогичной выборке из 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 53 регионах России.

Ранее исследование показало, что жители России стали чаще копить «про запас», а также откладывать «на старость».