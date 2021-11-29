Инвестор Сидоров дал советы по сбережению средств

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров дал советы по сбережению средств.
Инвестор Сидоров дал советы по сбережению средств
  • Reuters

«Мировая экономика стагнирует, инфляция растёт во всём мире и не будет останавливаться минимум ещё в течение года, центральные банки в 2022 году перейдут к ужесточению денежно-кредитной политики», — поделился мнением специалист в беседе с Life.ru.

На этом фоне, по его словам, стоит формировать мультивалютную корзину. А для сохранения средств на более долгий срок эксперт порекомендовал покупать золотые и серебряные монеты.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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