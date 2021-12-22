Исследование показало, на какие цели россияне чаще всего откладывают средства

Согласно данным исследования аналитического центра НАФИ, жители России стали чаще копить «про запас», а также откладывать «на старость».

Как пишут «Известия», в 2011 году «про запас» копили 29% россиян, в то время как в 2021-м эта доля увеличилась до 44%.

Кроме того, жители страны стали чаще откладывать «на старость» — 18% в 2011 году и 26% в 2021-м, а также на отдых и лечение (14 и 19% соответственно).

В топ-5 целей, на которые россияне откладывают средства, вошли ремонт и покупка недвижимости.

Ранее эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения объединения «Опора России» Сергей Елин в эфире ФАН дал советы по хранению сбережений.