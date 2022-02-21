Ортопед Терновой рассказал о популярных у офисных работников проблемах со здоровьем

Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой перечислил проблемы со здоровьем, с которыми чаще всего сталкиваются офисные работники.

«Офисные работники подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов. Происходит туннельный синдром. Сухожилия отекают, связки отекают, и может зажать в узких местах. Воспаление сопровождается болью при движении пальцами. Требуется противовоспалительная терапия, массаж, отдых», — сказал Терновой в беседе с URA.RU.

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