Ортопед Терновой рассказал о популярных у офисных работников проблемах со здоровьем

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Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой перечислил проблемы со здоровьем, с которыми чаще всего сталкиваются офисные работники.
Ортопед Терновой рассказал о популярных у офисных работников проблемах со здоровьем
  • Legion-Media

«Офисные работники подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов. Происходит туннельный синдром. Сухожилия отекают, связки отекают, и может зажать в узких местах. Воспаление сопровождается болью при движении пальцами. Требуется противовоспалительная терапия, массаж, отдых», — сказал Терновой в беседе с URA.RU.

Ранее врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков в беседе с ФАН рассказал, когда при болях в спине может потребоваться вмешательство врачей.

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