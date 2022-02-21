В Бурятии проверяют сообщения о «минировании» учебных заведений

В учебные заведения Улан-Удэ поступили сообщения о «минировании», в настоящее время они проверяются, сообщили в пресс-службе управления Роcгвардии по Бурятии.

РИА Новости

«Сообщения о минировании ряда учебных заведений поступили сегодня», — сказали РИА Новости в пресс-службе. По предварительным данным, поступившие сообщения носят фейковый характер. Группы разминирования ОМОН управления Росгвардии проводят обследование учебных заведений. Ранее в Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в совершении более 20 анонимных ложных звонков об угрозах взрывов на объектах социальной инфраструктуры. В ФСБ России заявили, что по делу о массовом «минировании» объектов в стране и сопредельных государствах задержаны 14 участников сваттинговых интернет-сообществ в ряде российских регионов.