В Бурятии проверяют сообщения о «минировании» учебных заведений

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В учебные заведения Улан-Удэ поступили сообщения о «минировании», в настоящее время они проверяются, сообщили в пресс-службе управления Роcгвардии по Бурятии.
В Бурятии проверяют сообщения о «минировании» учебных заведений
  • РИА Новости

«Сообщения о минировании ряда учебных заведений поступили сегодня», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

По предварительным данным, поступившие сообщения носят фейковый характер.

Группы разминирования ОМОН управления Росгвардии проводят обследование учебных заведений.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в совершении более 20 анонимных ложных звонков об угрозах взрывов на объектах социальной инфраструктуры.

В ФСБ России заявили, что по делу о массовом «минировании» объектов в стране и сопредельных государствах задержаны 14 участников сваттинговых интернет-сообществ в ряде российских регионов.

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