В Челябинске задержали подозреваемого в ложных сообщениях о минировании

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В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в совершении более 20 анонимных ложных звонков об угрозах взрыва на объектах социальной инфраструктуры.
В Челябинске задержали подозреваемого в ложных сообщениях о минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По данным следствия, подозреваемый «минировал» объекты, расположенные в разных регионах страны. Он уже признался в содеянном.

Операцию южноуральские сотрудники ФСБ провели совместно со ставропольскими коллегами, а также при участии челябинских полицейских.

Ранее в ФСБ России заявили, что по делу о массовом «минировании» объектов в стране и сопредельных государствах задержаны 14 участников сваттинговых интернет-сообществ в ряде российских регионов.

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