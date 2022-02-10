В Челябинске задержали подозреваемого в ложных сообщениях о минировании

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в совершении более 20 анонимных ложных звонков об угрозах взрыва на объектах социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По данным следствия, подозреваемый «минировал» объекты, расположенные в разных регионах страны. Он уже признался в содеянном.

Операцию южноуральские сотрудники ФСБ провели совместно со ставропольскими коллегами, а также при участии челябинских полицейских.

Ранее в ФСБ России заявили, что по делу о массовом «минировании» объектов в стране и сопредельных государствах задержаны 14 участников сваттинговых интернет-сообществ в ряде российских регионов.