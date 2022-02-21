Юрист Нечаева предупредила россиян о шестидневной рабочей неделе с 28 февраля по 5 марта

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Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила россиянам о шестидневной рабочей неделе с 28 февраля по 5 марта, затем будут три дня отдыха.

«В марте нас ждёт ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта, — рассказала Нечаева в беседе с РИА Новости.

Она пояснила, что, согласно производственному календарю, 23 февраля считается нерабочим праздничным днём.

Юрист также сказала, что после этого россиян ожидают три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.

Ранее партнёр финтех-компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян высказался об идее четырёхдневки.

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