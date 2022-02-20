Поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Курскую область
Об этом информирует ТАСС.
Как отмечается, поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибыли в 21:30 мск на железнодорожный вокзал в Курске.
В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из Донбасса.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев.
В пресс-службе МЧС также отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.
Ранее в ЛНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения.