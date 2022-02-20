В Курской области ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса
- РИА Новости
«В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов России — Ростовской, Воронежской и Курской областях — объявлен режим ЧС регионального характера», — говорится в сообщении на сайте МЧС России.
По состоянию на вечер 20 февраля, за двое суток границу ЛНР с Россией пересекли 33 815 беженцев.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев.
В пресс-службе МЧС также отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.
Ранее в ЛНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения.