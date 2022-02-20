В Ростовской области зафиксировали случаи COVID-19 среди прибывших из Донбасса беженцев

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Первые единичные случаи инфицирования коронавирусом среди прибывших из Донбасса беженцев зафиксированы на территории Ростовской области.
В Ростовской области зафиксировали случаи COVID-19 среди прибывших из Донбасса беженцев
  • РИА Новости

«Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв, у находящихся в ПВР граждан пока установлены единичные случаи подтверждённой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении на сайте правительства Ростовской области. 

В регион направили 874 тыс. дополнительных экспресс-тестов на COVID-19.

В пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6,5 тыс. беженцев, в том числе 2,7 тыс. детей.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что более 40 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию.

В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усилении противоэпидемических мер на территории России из-за прибытия беженцев из Донбасса. 

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