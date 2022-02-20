В Ростовской области зафиксировали случаи COVID-19 среди прибывших из Донбасса беженцев
- РИА Новости
«Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв, у находящихся в ПВР граждан пока установлены единичные случаи подтверждённой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении на сайте правительства Ростовской области.
В регион направили 874 тыс. дополнительных экспресс-тестов на COVID-19.
В пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6,5 тыс. беженцев, в том числе 2,7 тыс. детей.
Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что более 40 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию.
В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усилении противоэпидемических мер на территории России из-за прибытия беженцев из Донбасса.