В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР

Власти Башкортостана создали оперштаб для оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, его возглавляет заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич», — написал Хабиров в Instagram.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, какие российские регионы, кроме Ростовской области, могут принимать беженцев из Донбасса.

В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.