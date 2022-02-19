В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР

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Власти Башкортостана создали оперштаб для оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР
  • AP

«Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, его возглавляет заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич», — написал Хабиров в Instagram.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, какие российские регионы, кроме Ростовской области, могут принимать беженцев из Донбасса.

В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

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