Глава Оренбургской области Паслер заявил, что регион готов принимать беженцев из Донбасса

Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.

«Оренбургская область готова принять жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности. Речь идёт о жизни людей, поэтому другого решения быть не может. О нашей готовности уведомлён глава МЧС России», — приводит его слова РИА Новости.

Паслер поручил начать подготовку к приёму и решить вопрос, сколько эвакуированных сможет принять Оренбуржье.

Социальные службы региона готовятся при необходимости обеспечить прибывших предметами первой необходимости, заключил он.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил опередить, какие ещё российские регионы, кроме Ростовской области, могут принимать беженцев из Донбасса.

В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.