Глава Якутии Николаев заявил о готовности региона принять беженцев из Донбасса

Якутия готова принять не менее 1,5 тыс. эвакуированных жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил губернатор региона Айсен Николаев.

«Якутия готова принять не менее 1,5 тыс. беженцев ЛНР и ДНР. Крупнейшие компании региона «АЛРОСА», «Эльгауголь» и «Колмар» готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства», — цитирует Николева РИА Новости.

Пункты размещения будут развёрнуты в районах Южной Якутии.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, какие российские регионы, кроме Ростовской области, смогут принимать беженцев из Донбасса.

В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.