Минфин 18 февраля перечислит средства на обеспечение выплат эвакуированным из ДНР и ЛНР

Минфин России 18 февраля перечислит Ростовской области деньги на обеспечение выплат в размере 10 тыс. рублей всем эвакуированным гражданам самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тыс. рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим из Донбасса в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей.

Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.