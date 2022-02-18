В Удмуртии прививку от COVID-19 сделали 693 подростка

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В Удмуртии прививку от коронавируса сделали 693 подростка, заявила замминистра здравоохранения региона Марина Петренко.
В Удмуртии прививку от COVID-19 сделали 693 подростка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Первая партия вакцины поступила в республику в конце января. Было доставлено 960 доз.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние сутки госпитализировали 737 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Выписаны из стационаров 696 человек, передают «Невские новости» со ссылкой на эпидемиологическую справку.

На дому лечение проходят 134 318 жителей, в стационарах — 8256.

Ранее терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.

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