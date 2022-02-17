Врач Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19

Врач терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.

«Если человек болеет ОРВИ, то остаточные явления ковида будут как-то себя проявлять. Но это не спровоцированные респираторной инфекцией синдромы, а продолжение той болезни, которой человек перенёс, осложнения после неё», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, фактически это не проявление ОРВИ по ковидному сценарию, а проявление осложнений от перенесённого коронавируса.

Как отметил Гончаров, ОРВИ, как и любой другой вирус, является дополнительной нагрузкой на организм.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.