В Омской области подтвердили 1994 случая коронавируса за сутки

В Омской области подтвердили 1994 случая заболевания COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 177 человек.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в регионе заболели 179 255 жителей.

Вакцинацию прошли 1 130 720 человек, из них оба компонента вакцины получили 857 233.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили 2379 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выписаны 1957 жителей, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 145 580.

Ранее терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.