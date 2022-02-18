В Омской области подтвердили 1994 случая коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
С начала пандемии в регионе заболели 179 255 жителей.
Вакцинацию прошли 1 130 720 человек, из них оба компонента вакцины получили 857 233.
Также стало известно, что в Тюменской области выявили 2379 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выписаны 1957 жителей, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 145 580.
Ранее терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.