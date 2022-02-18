В Омской области подтвердили 1994 случая коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Омской области подтвердили 1994 случая заболевания COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 177 человек.
В Омской области подтвердили 1994 случая коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в регионе заболели 179 255 жителей.

Вакцинацию прошли 1 130 720 человек, из них оба компонента вакцины получили 857 233.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили 2379 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выписаны 1957 жителей, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 145 580.

Ранее терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить