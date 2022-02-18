В организации по защите прав прокомментировали ситуацию с размерами упаковок

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов дал правовую оценку ситуации, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

С точки зрения закона никаких нарушений нет, сказал он в беседе с НСН.

«Если производитель честно указывает объём, литраж, вес или количество штук в упаковке, при этом их уменьшая, он ничего не нарушает. Но, конечно, такая практика не может радовать, потому что цена при этом не уменьшается, а зачастую растёт, и получается, что потребитель за те же деньги получает гораздо меньше продукта», — сказал Павлов.

По его словам, это «однонаправленная» тенденция и возврата к прежнему размеру упаковок уже не будет.

Он также обратил внимание, что если указанный вес упаковки не соответствует фактическому, то это является серьёзнейшим нарушением, в том числе законодательства о техрегулировании.

Ранее сообщалось, что производители продуктов вынуждены уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара, из-за роста издержек и чувствительности потребителей к ценам.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в беседе с НСН дал прогноз по ценам на хлебобулочные изделия в 2022 году.