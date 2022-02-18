Иммунолог Продеус перечислил способы избежать простуд в межсезонье

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Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, как сохранить здоровье в межсезонье, когда на улице стоит сырая и промозглая погода.
Иммунолог Продеус перечислил способы избежать простуд в межсезонье
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Об этом он рассказал на пресс-конференции Общественной службы новостей.

Соблюдение режима дня укрепляет иммунитет, напомнил специалист. Он посоветовал ложиться спать не позднее 23:00.

Пища должна быть богата белком, клетчаткой, сказал он.

«Ешьте мясо, курицу, рыбу — и вы получите большое количество железа, которое нужно не только для формирования эритроцитов и гемоглобина, но и для активной работы иммунных клеток», — отметил врач.

Он также напомнил о важности витамина D, содержание которого снижено примерно у 60% населения России. Также специалист подчеркнул, что для здоровья важна гигиена. Доказано на достаточно контагиозных вирусах гриппа: если человек пять — восемь раз в день моет руки с мылом, он снижает вероятность инфицирования в несколько раз, отметил Продеус.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.  

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