Врач Серебренникова рассказала о «температурном хвосте», который может быть у переболевших COVID-19

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала о «температурном хвосте», который может быть у переболевших COVID-19.

«Температурный хвост» после коронавирусной инфекции — это действительно часто встречающаяся проблема. Это то состояние, когда у пациента наблюдаются либо небольшие скачки температуры (обычно не выше 37,5 °С), либо температура выше 37,5 °С держится длительное время», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила Серебренникова, если температура выше 37,5 °С, то это может говорить о продолжающемся воспалительном процессе, связанном с коронавирусом. Также это может быть присоединение бактериальной инфекции.

Кроме того, могут наблюдаться нарушения в общем самочувствии и проблемы с давлением, уточнила эксперт.

«Есть базовый перечень анализов, который помогает оперативно выделить проблему. Не паникуйте, но и не оставляйте болезнь на самотёк», — добавила Серебренникова.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.