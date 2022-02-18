В Кировской области выявили 2022 случая коронавируса за сутки

В Кировской области выявили 2022 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В стационарах проходят лечение 4009 пациентов. На амбулаторном лечении находится 20 621 человек с гриппом и ОРВИ, 28 867 — с COVID-19.

Выздоровели за минувшие 24 часа 443 жителя.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 1630 случаев коронавируса за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели 1566 жителей, госпитализированы 147.

С начала пандемии в регионе заболел 171 961 человек, выписаны 146 853.

Ранее врач терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.