В Кировской области выявили 2022 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
В стационарах проходят лечение 4009 пациентов. На амбулаторном лечении находится 20 621 человек с гриппом и ОРВИ, 28 867 — с COVID-19.
Выздоровели за минувшие 24 часа 443 жителя.
Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 1630 случаев коронавируса за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели 1566 жителей, госпитализированы 147.
С начала пандемии в регионе заболел 171 961 человек, выписаны 146 853.
Ранее врач терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.