В Иркутской области зафиксировали 3015 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 220 729. На лечении в больницах находятся 3983 пациента.
Выздоровели 164 207 жителей, в том числе 1434 за минувшие 24 часа.
В целом в России за сутки зарегистрировали 180 071 случай коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее врач терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.