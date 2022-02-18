В Иркутской области зафиксировали 3015 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 3015 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 220 729. На лечении в больницах находятся 3983 пациента.

Выздоровели 164 207 жителей, в том числе 1434 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 180 071 случай коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.