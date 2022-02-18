В Татарстане подтвердили 3,6 тысячи случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 3,6 тыс. случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Общее число заболевших в регионе достигло 87 850.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 32%. Превышение эпидпорога составляет 58%.

Также стало известно, что в Крыму за минувшие 24 часа выявили 1191 случай коронавируса. Всего в республике заболели 150 342 жителя, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Выздоровели 134 749 человек, в том числе 1650 за последние сутки.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.