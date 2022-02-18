В Приморье зарегистрировали 1582 случая COVID-19 за сутки

В Приморском крае зарегистрировали 1582 случая COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Общее число заболевших в регионе достигло 135 470. Вылечились 106 757 человек, в том числе 1411 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Томской области прививку от коронавируса поставили более 100 подросткам, передаёт vtomske.ru со ссылкой на региональный Депздрав.

Вакцинация подростков началась в регионе 2 февраля. Область получила 480 доз вакцины.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.