В Приморье зарегистрировали 1582 случая COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Общее число заболевших в регионе достигло 135 470. Вылечились 106 757 человек, в том числе 1411 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Томской области прививку от коронавируса поставили более 100 подросткам, передаёт vtomske.ru со ссылкой на региональный Депздрав.
Вакцинация подростков началась в регионе 2 февраля. Область получила 480 доз вакцины.
Ранее врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.