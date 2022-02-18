В Удмуртии выявили 3005 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 3005 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 187 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В поликлиниках наблюдаются 37 189 человек с коронавирусом. Состояние 1127 пациентов в ковидных центрах оценивается как средней степени тяжести, 281 — как тяжёлое.

Выздоровели за минувшие 24 часа 945 человек.

Также стало известно, что в Кемеровской области зарегистрировали 2585 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Выписан 3241 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 130 365, выздоровевших — 102 262.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.