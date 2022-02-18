В России признали нежелательной деятельность украинской организации «Свободный Идель-Урал»

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Генпрокуратура России признала нежелательной на территории государства деятельность украинской неправительственной организации «Свободный Идель-Урал».
В России признали нежелательной деятельность украинской организации «Свободный Идель-Урал»
  • РИА Новости

«По результатам изучения поступивших материалов 16 февраля в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Громадьска органiзацiя «Вiльний Ідель-Урал» («Свободный Идель-Урал». — RT)», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу для безопасности России и конституционного строя.

Соответствующая информация направлена в Минюст для включения этих сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными в стране.

Ранее российское Министерство юстиции включило в перечень нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*.

До этого в список нежелательных попали четыре неправительственные религиозные организации с Украины и из Латвии.

*WOT Foundation («ВОТ ФОНД») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 26.01.2022.

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