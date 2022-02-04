Минюст России включил в перечень нежелательных польскую организацию WOT Foundation
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее российский Минюст включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**.
До этого в список нежелательных попали четыре неправительственные религиозные организации с Украины и из Латвии.
*WOT Foundation («ВОТ ФОНД») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 26.01.2022.
**Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 27.09.2021.