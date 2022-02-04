Минюст России включил в перечень нежелательных польскую организацию WOT Foundation

Российское Министерство юстиции включило в перечень нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее российский Минюст включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**.

До этого в список нежелательных попали четыре неправительственные религиозные организации с Украины и из Латвии.

*WOT Foundation («ВОТ ФОНД») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 26.01.2022.

**Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 27.09.2021.