Минюст России включил в перечень нежелательных польскую организацию WOT Foundation

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Российское Министерство юстиции включило в перечень нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*.
Минюст России включил в перечень нежелательных польскую организацию WOT Foundation
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее российский Минюст включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**.

До этого в список нежелательных попали четыре неправительственные религиозные организации с Украины и из Латвии.

*WOT Foundation («ВОТ ФОНД») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 26.01.2022.

**Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 27.09.2021.

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