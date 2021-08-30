Минюст России включил в перечень нежелательных организаций четыре НПО с Украины и из Латвии

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций четыре неправительственные религиозные организации с Украины и из Латвии.

Как сообщает ТАСС, в список попали Международное христианское движение «Новое поколение»* (Латвия), Евангельская христианская церковь «Новое Поколение»** (Латвия), Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение»*** (Украина), Духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение»**** (Украина).

Всего, по данным агентства, в перечень Минюста иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, включены 46 организаций.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране четырёх неправительственных религиозных организаций с Украины и из Латвии.

* Международное христианское движение «Новое поколение» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 23.08.2021.

** Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 23.08.2021.

*** Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 23.08.2021.

**** Духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 23.08.2021.