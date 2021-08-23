В России признали нежелательной деятельность четырёх НПО с Украины и из Латвии

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране четырёх неправительственных религиозных организаций с Украины и из Латвии.

В частности, нежелательными признаны Международное христианское движение «Новое поколение» (Латвия), Evaņgēlisko kristiešu baznīca Jaunā Paaudze (Евангельская христианская церковь «Новое Поколение», Латвия), Духовне управління євангельських християн Української християнської церкви «Нове Покоління» (Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение», Украина), Духовний навчальний заклад Міжнародний біблійний коледж «Нове Покоління» (Духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение», Украина).

Уточняется, что поводом для такого решения послужило то, что деятельность вышеуказанных организаций представляет собой угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

В июле Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации из США «Проект медиа»*.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.