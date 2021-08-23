В России признали нежелательной деятельность четырёх НПО с Украины и из Латвии

Короткая ссылка
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране четырёх неправительственных религиозных организаций с Украины и из Латвии.
В России признали нежелательной деятельность четырёх НПО с Украины и из Латвии
  • РИА Новости

В частности, нежелательными признаны Международное христианское движение «Новое поколение» (Латвия), Evaņgēlisko kristiešu baznīca Jaunā Paaudze (Евангельская христианская церковь «Новое Поколение», Латвия), Духовне управління євангельських християн Української християнської церкви «Нове Покоління» (Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение», Украина), Духовний навчальний заклад Міжнародний біблійний коледж «Нове Покоління» (Духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение», Украина).

Уточняется, что поводом для такого решения послужило то, что деятельность вышеуказанных организаций представляет собой угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

В июле Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации из США «Проект медиа»*.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить