В Минздраве Татарстана допустили скорый спад заболеваемости COVID-19 в республике
- AP
«Обычно когда такой резкий рост, то такой же и спад наблюдается. Есть такое мнение, что всё это продлится не так долго», — сказал он беседе с inkazan.ru.
Также Хаертынов отметил, что в Европе на данный момент ситуация с новыми случаями заболевания стабилизируется. То же самое, по его словам, наблюдается и в Москве.
«В (российских. — RT) регионах это всё началось несколько позже, поэтому и закончится тоже позднее»», — заключил инфекционист.
Ранее учёный-вирусолог академик РАН Феликс Ершов, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».