В Минздраве Татарстана допустили скорый спад заболеваемости COVID-19 в республике

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов допустил, что в скором времени в республике ожидается снижение количества заболевших COVID-19, в том числе инфицированных штаммом «омикрон».

«Обычно когда такой резкий рост, то такой же и спад наблюдается. Есть такое мнение, что всё это продлится не так долго», — сказал он беседе с inkazan.ru.

Также Хаертынов отметил, что в Европе на данный момент ситуация с новыми случаями заболевания стабилизируется. То же самое, по его словам, наблюдается и в Москве.

«В (российских. — RT) регионах это всё началось несколько позже, поэтому и закончится тоже позднее»», — заключил инфекционист.

Ранее учёный-вирусолог академик РАН Феликс Ершов, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».